تقرير: كوتينيو على وشك الانضمام لـ فاسكو دي جاما

الأحد، 26 مايو 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

كوتينيو

ذكرت شبكة ESPN أن فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا المعار لنادي الدحيل القطري اقترب من العودة لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

وبدأ كوتينيو مشواره مع الكرة في صفوف فاسكو دي جاما قبل التنقل بين عدة فرق أوروبية.

وأوضح التقرير أن كوتينيو وصل إلى ريو دي جانيرو لوضع اللمسات الأخيرة على عودته إلى نادي طفولته فاسكو دا جاما.

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فيما أفادت تقارير أخرى أن إتمام الصفقة اقترب للغاية.

وتنتهي إعارة الدولي البرازيلي إلى الدحيل بنهاية الموسم المنصرم.

وشارك فيليبي في 23 مباراة مع الفريق القطري في موسم 2023-2024.

لعب كوتينيو مع فاسكو دا جاما 19 مباراة بين عامي 2008 و2010.

وبدأ كوتينيو مسيرته مع فاسكو دا جاما البرازيلي وانتقل لإنتر الإيطالي بعمر 16 عاما.

وأعير خلال فترته بقميص النيراتزوري لفاسكو وإسبانيول الإسباني، وانضم لليفربول في 2013 ولم يحقق أي لقب كما قضى نصف موسم مع محمد صلاح.

وانضم لبرشلونة في يناير 2018 مقابل 105 مليون جنيه إسترليني كأغلى صفقة في سوق الانتقالات الشتوية تاريخيا حينها.

حقق بقميص البلاوجرانا 4 ألقاب محلية وأعير موسم 2019-2020 لبايرن ميونيخ وحقق الثلاثية بالفوز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأخير أعير لأستون فيلا في موسم 2021-22 وانضم للفريق بشكل نهائي، وشارك الموسم الحالي في مباراتين فقط دون أن يسجل أو يصنع.

وسجل كوتينيو ستة أهداف وصنع ثلاثة في 43 مباراة شارك فيهم مع الفريق الإنجليزي.

الدحيل فاسكو دي جاما
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