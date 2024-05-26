الـ 20.. علي معلول يرفع رصيد ألقابه بقميص الأهلي

رفع علي معلول رصيد ألقابه بقميص الأهلي إلى 20 بطولة بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية.

وبذلك يكون رصيد علي معلول أربعة ألقاب من دوري أبطال إفريقيا.

وغاب معلول عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصابته في مباراة الذهاب بقطع في وتر أكيليس.

وباتت ألقاب معلول الـ 20 مع الأهلي كالآتي:

الدوري المصري (5 مرات)

2016 - 2017 / 2017 - 2018 / 2018 - 2019 / 2019 - 2020 / 2022 - 2023.

كأس مصر (4 مرات)

2016 - 2017 / 2019 - 2020 / 2021 - 2022 / 2022 - 2023.

السوبر المصري (5 مرات)

2018 / 2019 / 2022 / 2023 / 2024.

دوري أبطال إفريقيا (4 مرات)

2020 / 2021 / 2023 / 2024.

السوبر الإفريقي (مرتان)

مايو 2021 - ديسمبر 2021.