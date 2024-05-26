الـ 20.. علي معلول يرفع رصيد ألقابه بقميص الأهلي

الأحد، 26 مايو 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

احتفال علي معلول بهدفه ضد اتحاد جدة - الأهلي - كأس العالم للأندية 2023

رفع علي معلول رصيد ألقابه بقميص الأهلي إلى 20 بطولة بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية.

وبذلك يكون رصيد علي معلول أربعة ألقاب من دوري أبطال إفريقيا.

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وغاب معلول عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب إصابته في مباراة الذهاب بقطع في وتر أكيليس.

وباتت ألقاب معلول الـ 20 مع الأهلي كالآتي:

الدوري المصري (5 مرات)

2016 - 2017 / 2017 - 2018 / 2018 - 2019 / 2019 - 2020 / 2022 - 2023.

كأس مصر (4 مرات)

2016 - 2017 / 2019 - 2020 / 2021 - 2022 / 2022 - 2023.

السوبر المصري (5 مرات)

2018 / 2019 / 2022 / 2023 / 2024.

دوري أبطال إفريقيا (4 مرات)

2020 / 2021 / 2023 / 2024.

السوبر الإفريقي (مرتان)

مايو 2021 - ديسمبر 2021.

الأهلي علي معلول 20 بطولة
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