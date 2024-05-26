القيعي: لا أصدق المبالغ المتداولة مقابل المشاركة في كأس العالم.. والبطولة ستكون أصعب

الأحد، 26 مايو 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

عدلي القيعي - الأهلي

شدد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي على أنه لا يصدق الأرقام التي يتم تداولها حول المبالغ التي سيحصل عليها الفريق مقابل مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي بهدف دون مقابل في إياب المباراة النهائية.

وقال القيعي عبر قناة صدى البلد: "بطولة كأس العالم ستكون أصعب لأن عدد الفرق زاد".

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وتابع "دائما ما كنت تجد تفرقة لصالح بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا لأنها يأتيان مباشرة إلى نصف النهائي ولكن الآن مع نظام المجموعات وطريق البطولة أصبحت أصعب".

وأكمل "لا أصدق الأرقام التي تتداول حول المبلغ الذي سيحصل عليه من سيشارك في كأس العالم للأندية وأترك الحديث للناس حاليا قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن المبالغ الحقيقية".

وأضاف "قائمة 30 لاعب إن كانت بنظام من سنتين مضت ستكون مناسبة بإضافة 5 لاعبين ناشئين وأن يكون هناك مرونة ولكن النظام الذي ألغي الموسم الماضي أعادنا خطوة للخلف".

وأتم "إذا حصل الأهلي على المبالغ الكبيرة التي نسمع عنها في كأس العالم للأندية سترى سيذهب الأهلي إلى مستوى آخر من التعاقدات ولكن أيضا بنفس التوقيت سترتفع أسعار اللاعبين واللاعب الذي يساوي قرش سيساوي 10 فيما بعد".

وسيشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد المكون من 32 فريقا والتي تبدأ عام 2025.

الأهلي كأس العالم للأندية
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