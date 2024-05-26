ربيعة: لا أهتم أو أتأثر بالانتقادات.. وما فعلته جماهير الأهلي يليق بالنادي وأبطال إفريقيا

الأحد، 26 مايو 2024 - 13:28

كتب : FilGoal

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

كشف رامي ربيعة مدافع الأهلي عدم تأثره بالانتقادات أو الهجوم عليه.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر بعد الفوز على الترجي بهدف دون مقابل بإياب النهائي.

وقال ربيعة عبر قناة dmc: "هناك ضغوطات بالتأكيد ولكن لا أهتم بها ولا أتأثر بالانتقادات لأن الكلام يكون موجها، أركز فقط في عملي وهناك مدرب يقيم".

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وأضاف "أركز مع نفسي فقط ولا ألتفت لأي حديث عني، من حق كل شخص أن يتحدث وبيدي فقط أن أدفع نفسي للأمام".

وتابع "تعلمت من الجيل السابق التركيز وأن التدريب مثل المباراة، وهي خبرات اكتسبتها وأثرت على مشواري".

وكشف ربيعة "لاعب كرة القدم لا يفرق معه الضغط ولكن الضغط كله يكون على الأسرة، والفرحة معهم هي الأفضل في حياتي ومدين لهم بكل شيء جيد".

وأضاف مازحا: "لم أر فيديو المشجع التونسي الذي تحدث بأن رامي ربيعة أخطر لاعبي الأهلي ولكن أكثر من شخص أبلغني بالأمر، وإذا شاهدت ذلك المشجع سأمنحه هدية".

وبسؤاله عن مارسيل كولر أوضح "يتمكن من قراءة المباراة بشكل جيد جدا، لديه رؤية رائعة وأوقات مثل مباراة الترجي يطالبنا بالضغط منذ البداية لتسجيل هدف مبكر قائلا هذه مباراة ستنتهي بهدف".

وشدد ربيعة "أشكر جماهير الأهلي على النظام والاحترام داخل الاستاد، أمر يليق بالنادي الأهلي وأبطال إفريقيا ونسعى دائما لفعل كل شيء من أجل إسعادهم".

واختتم تصريحاته مازحا "وائل جمعة ممكن يعملي بلوك عشان بقيت 6 دوري أبطال، أمزح بالطبع وهو دائما على تواصل معنا ويدعمنا من أجل الفوز".

وتساوى رامي ربيعة مع كل من وائل جمعة وحسام عاشور بستة ألقاب من دوري أبطال إفريقيا كأكثر اللاعبين تتويجا باللقب في القارة السمراء.

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.

الأهلي رامي ربيعة دوري أبطال إفريقيا
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