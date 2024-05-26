مقصية جارناتشو تحصل على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي

الأحد، 26 مايو 2024 - 13:18

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن الهدف الأفضل بالدوري الممتاز لموسم 2023/2024.

وحصل هدف أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون على الجائزة.

وسجل جارناتشو هدفا من مقصية رائعة ضد إيفرتون يوم 26 نوفمبر الماضي على ملعب جوديسون بارك في مباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل.

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جارناتشو هو رابع لاعب من مانشستر يونايتد يتوج بتلك الجائزة في التاريخ بعد كل من دافيد بيكهام وروبن فان بيرسي وواين روني الذي توج بها مرتين.

وكان جوليو إنسيسو لاعب برايتون قد حصل على الجائزة في الموسم الماضي بهدفه ضد مانشستر سيتي ومن قبله محمد صلاح بهدفه ضد نفس الفريق.

وتوج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانشستر سيتي أمس السبت في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وأنهى مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن برصيد 60 نقطة ولكنه تأهل للدوري الأوروبي بسبب تتويجه ببطولة الكأس.

الدوري الإنجليزي الممتاز أليخاندرو جارناتشو
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