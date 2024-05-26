أجوستي: فعلها فريقنا لكرة القدم مجددا.. يا لها من هيمنة

الأحد، 26 مايو 2024 - 11:40

كتب : FilGoal

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

أشاد أجوستي بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلي بما فعله فريق كرة القدم والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون مقابل في إياب المباراة النهائية.

وكتب أجوستي بوش على حسابه الرسمي بموقع X: "فريقنا لكرة القدم فعلها مجددا".

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وتابع "أبطال إفريقيا للمرة 12 في التاريخ والرابعة بآخر 5 سنوات، يا لها من هيمنة رائعة، مبروك أهلاوي".

ويلعب فريق سلة الأهلي أمام أهلي بنغازي في ربع نهائي الدوري الإفريقي اليوم الأحد بحثا عن اللقب القاري.

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.

الأهلي كرة سلة أجوستي
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