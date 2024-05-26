مدير الترجي: أعتذر لمشجعينا على ما حدث قبل لقاء الأهلي.. والقادم أفضل

اعتذر رياض بالنور مدير الكرة بالترجي لجماهير فريقه التي لم تستطع دخول استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال بالفوز على الترجي بهدف دون رد بعد التعادل في الذهاب بلا أهداف.

وقال بالنور في تصريحات لإذاعة موزاييك: "نعتذر لجماهير الترجي إثر خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي".

وأضاف "كما اعتذر لأحباء الترجي الذين حلوا بالقاهرة من أجل مشاهدة المباراة، ولم يتمكّنوا من الدخول إلى ملعب استاد القاهرة الدولي".

وتابع "لجنة التنظيم بالترجي بذلت كلّ ما في وسعها من أجل دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير، فالحضور الجماهيري فاق كلّ التوقّعات ولم يسبق حضور هذا العدد من جماهير الضيف في هذه المسابقة".

وأتم "الترجي يبقى من عمالقة القارة الإفريقية، سنُحاول المحافظة على هذه المكانة ونأمل أن يكون القادم أفضل".

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

وحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

يرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.

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