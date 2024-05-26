أفشة: الأهلي نعمة كبيرة جدا.. كنت سعيدا بعد أول بطولة إفريقيا والآن أبحث عن المزيد

أعرب محمد مجدي أفشة عن سعادته بعد تحقيق رابع ألقابه من دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد الفوز على الترجي بهدف دون مقابل في إياب نهائي دوري الأبطال.

وكتب أفشة عبر إنستجرام: "لا يوجد ما أقوله أكثر من الحمد لله، كرم ربنا لا حدود له، حصلت على 4 ألقاب إفريقيا مع الأهلي".

وشدد "كنت سعيدا بأول بطولة والآن بعد الرابعة أقول أريد المزيد، إيه النادي الغريب ده!! إيه الجمهور الغريب ده".

وتابع "كل ما كنت أفكر به أن يعود هؤلاء الناس سعداء بعد قدومهم منذ الصباح في تلك الحرارة، أسر وأطفال وكبار وحالات إنسانية، جاءوا من مطروح وإسكندرية وأسوان ومن تواجد قبلها أمام الاستاد".

وكشف أفشة "جمهور الأهلي يمنحك طاقة لا توصف، شعورك وأنت في الملعب كأنك تطير في السماء، الأهلي نعمة كبيرة جدا وهو التاريخ والمستقبل".

واختتم تصريحاته "شكرا يا أهلي على السعادة والفرحة، مبروك للرجالة، والله يسامحك يا عارضة".

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.