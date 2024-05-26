بن شريفية: الخسارة دائما صعبة وسنعود للتتويج الموسم المقبل.. ورسالة لـ مميش

أشاد معز بن شريفية حارس مرمى الترجي بأداء زميله أمان الله مميش الحارس الأساسي رغم الخسارة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد الفوز على الترجي بهدف دون مقابل في مباراة الإياب.

وقال معز بن شريفية حارس مرمى الترجي عبر إذاعة IFM سبورت: "أدينا بشكل جيد وما كان ينقصنا هو التسجيل في تونس، فريق الترجي أغلبه من الشباب ويكتسب خبرات والقادم أفضل".

وأضاف "الخسارة دائما صعبة مهما تحكي، ولكن علينا غلق صفحة دوري الأبطال والتركيز في الدوري التونسي".

وكشف بن شريفية "قلت لأمان الله مميش فعلت ما عليك والجميع يشيد بأدائك، وعليك أن تبقى دائما مرفوع الرأس".

واختتم بن شريفية تصريحاته "خسرنا اللقب هذه المرة ولكن الموسم المقبل سنتوج بالبطولة إن شاء الله".

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.