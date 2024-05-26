بوكيا: كنت أستحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. والترجي كان الأفضل وخسر

الأحد، 26 مايو 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

لاعبو الترجي يحصدون الفضية في نهائي إفريقيا 2024

يرى أندري بوكيا لاعب الترجي إنه كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أندري بوكيا

النادي : الترجي

الترجي

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال بالفوز على الترجي بهدف دون رد.

وقال أندري بوكيا لاعب الترجي التونسي عبر إذاعة IFM سبورت: "لعبنا مباراة جيدة ولكن لم نفز وهكذا هي كرة القدم، نشكر جماهير الترجي على المساندة".

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وشدد "كنت أستحق ركلة جزاء صحيحة والحكم أخطأ وأثر على نتيجة المباراة".

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.

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