إمام عاشور: حققت حلم من أحلامي.. وفي الأهلي كل شهر تحقق بطولة

الأحد، 26 مايو 2024 - 01:27

كتب : FilGoal

إمام عاشور

حقق إمام عاشور لاعب الأهلي حلمه بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا ووعد الجمهور بالمزيد.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ورفع أول ألقابه القارية بعد انضمامه للأحمر.

وقال عاشور عبر صفحة النادي على "فيسبوك": "لا أستطيع وصف شعوري، حققت حلمي من أحلامي ولن تكون البطولة الإفريقية الأخيرة لي مع الفريق، وأعد الجمهور بالمزيد".

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وأضاف "الأهلي دائما يلعب على بطولات، وطالما أنا في النادي أعلم أن كل شهر أو كل أسبوعين نحقق بطولة أو 2".

وأكمل "وأتمنى أن ننافس على لقب كأس العالم للأندية في السنوات المقبلة".

وأتم "الجمهور من أول دقيقة كان داعم للجميع وليس لي أنا فقط، ولم يبخل اي لاعب بنقطة عرق".

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.

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