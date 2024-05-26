عبد المنعم: كان مستحيلا أن تخرج البطولة من أرضنا.. وأعصابي هادئة دائما

أعرب محمد عبد المنعم لاعب الأهلي صعوبة العام الذي مر به الفريق من أجل تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال بالفوز على الترجي بهدف دون رد.

وقال عبد المنعم عبر بي إن سبورتس: "نهدي اللقب لجمهور الأهلي ولمجلس الإدارة واللاعبين والمدربين، مررنا بسنة صعبة وضحينا بالكثير من أجل حصد لقب غالي".

وأكمل "كان مستحيلا أن تخرج البطولة من أرضنا ووسط جمهورنا، البلد منذ صباح اليوم تلونت بالأحمر ولم يجب أن يشعروا بالحزن".

وأتم "الحمد لله أعصابي هادئة دائما".

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وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.