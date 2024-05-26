أكرم توفيق: السوبر الإفريقي ضد الزمالك؟ الفريقان يمثلا مصر ونستهدف اللقب

شدد أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي أن الفريق يسعى لحصد لقب السوبر الإفريقي عند مواجهة الزمالك.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والزمالك بلقب الكونفدرالية.

وقال توفيق عبر بي إن سبورتس: "أشكر الجميع والجمهور وأهديه اللقب، وواجهنا فريقا كبيرا والله كلل مجهودنا وحققنا اللقب".

وأردف "كولر تحدث معنا عن غلق المساحات وعرفنا كيفية تصحيح الأخطاء التي حدثت ذهابا".

وأكمل "الأهلي فريق كبير لا ينظر إلا على الألقاب".

وأتم "السوبر الإفريقي؟ فريقان كبار سيمثلا مصر ونستهدف البطولة، والزمالك فريق كبير و"طالما احنا في حالتنا ربنا بيكرمنا في الآخر".

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وفاز أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل المباراة عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي، وفي هذه المرة الثالثة فرض الأهلي كلمته.

وفاز الأهلي باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه، والثانية على التوالي، والرابعة في آخر 5 نسخ، حيث بلغ النهائي في جميع تلك النسخ الخمس السابقة.

بينما خسر الترجي النهائي الخامس في تاريخه، متساويا مع الأهلي وأشانتي كوتوكو الغاني كأكثر الفرق خسارة لنهائي دوري الأبطال.

الترجي تقوف رصيده عند 4 ألقاب في دوري الأبطال.