مصطفى شوبير: لا توجد مشكلة مع الشناوي.. وكولر حذرنا مما فعلناه ضد الوداد

شدد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أنه لا توجد مشكلة بينه وبين محمد الشناوي زميله في الفريق.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه بعدما فاز على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي في استاد القاهرة مساء أمس السبت.

وتحدث مصطفى شوبير لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "الشوط الثاني تعرضنا لبعض الضغط ولكن انتصرنا".

وعما قاله مدربه مارسيل كولر بين شوطي المباراة قال: "بين شوطي المباراة كولر قال لنا المباراة لم تنته بعد وإن الأمر ذاته فعلناه مع الوداد الموسم الماضي ولا نريد التعرض لنفس السيناريو".

وكان الأهلي تعادل مع الوداد بهدف لمثله الموسم الماضي في إياب النهائي في المغرب ليظفر باللقب للمرة 11 في تاريخه آنذاك.

وعن المشاكل بينه وبين الشناوي قال: "لا توجد مشاكل في صفوف الأهلي لماذا يصر البعض على خلق مشاكل وعدم احترام؟ من أنا لأتحدث عن محمد الشناوي وكل الحراس في الأهلي يكملون بعضهم البعض ولولا الجدية في التدريبات لما ظهر أي منا بشكل جيد".