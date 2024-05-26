4 لاعبين من الأهلي سنة أولى أبطال إفريقيا

الأحد، 26 مايو 2024 - 00:19

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-24

توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه عقب التغلب على الترجي.

وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد في مجموع المباراتين سجله روجر أهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت الكرة به إثر رأسية رامي ربيعة.

وشهد هذا التتويج حصول خمسة لاعبين على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في مسيرتهم.

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رضا سليم

انضم رضا إلى الأهلي قادما من الجيش الملكي المغربي الصيف الماضي.

وسام أبو علي

انضم المهاجم الفلسطيني إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي قادما من سيريس السويدي.

أنتوني موديست

ظفر المهاجم الفرنسي باللقب بعدما انضم للأهلي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند.

إمام عاشور

انتقل إمام إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ميتيلاند الدنماركي.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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