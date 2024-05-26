كريم فؤاد: لا ركلة جزاء للترجي ولم أنظر للحكم حتى

الأحد، 26 مايو 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي

أبدى كريم فؤاد لاعب الأهلي ثقته في عدم وجود ركلة جزاء للترجي في اللعبة المشتركة خلال إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فؤاد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنت متأكد من عدم وجود ركلة جزاء للترجي ولم أنظر للحكم حتى لأني كنت واثقًا من لمسي للكرة".

وأوضح "لم أشعر للحظة أن البطولة لن تكون لنا. كنت أشعر دائما أننا سنعود سعداء نحن والجماهير".

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وأضاف "الجماهير منذ بداية المباراة ومنذ دخولنا للاستاد شعرت أن الأرض تهتز بنا بسببهم".

واختتم "كنت أتمنى أن يكون علي معلول معنا في الملعب في تلك اللحظة ولكن هناك أشياء قدرية. معلول يتواصل معنا بشكل دائم وأرسل لنا رسالة تمنى لنا خلالها التوفيق".

وحقق الأهلي الانتصار بهدف عكسي سجله روجر أهولو بالخطأ في الدقيقة 4.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في رادس.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي، وفي هذه المرة الثالثة فرض الأهلي كلمته.

وفاز الأهلي باللقب للمرة الـ 12 في تاريخه، والثانية على التوالي، والرابعة في آخر 5 نسخ، حيث بلغ النهائي في جميع تلك النسخ الخمس السابقة.

بينما خسر الترجي النهائي الخامس في تاريخه، متساويا مع الأهلي وأشانتي كوتوكو الغاني كأكثر الفرق خسارة لنهائي دوري الأبطال.

الترجي توقف رصيده عند 4 ألقاب في دوري الأبطال.

كريم فؤاد الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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