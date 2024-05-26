مؤتمر كولر: أنا جائع لتحقيق البطولات.. ووحققنا أشياءً تاريخية هذا الموسم

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أنه جائع لتحقيق الألقاب مع الفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

وفاز الأهلي بنتيجة 1-0 على الترجي التونسي في نهائي البطولة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا بالفوز باللقب والترجي منافس صعب جدا، وحاولنا خلق فرص وكسر التكتل الدفاعي، وإذا وفقنا في إنهاء الفرص كانت النتيجة ستختلف".

وأكمل "الأهم أننا حققنا اللقب الـ 12 وقدمنا مباراة كبيرة وسعيد جدا بهذا اللقب".

وأضاف "من المبكر الحديث عن كأس العالم للأندية، هناك دوري وبطولات عديدة قبل الوصول لها في 2025".

وأردف "عندما أصل الفندق اليوم سيطالبني الجمهور ببطولة جديدة، أنا جائع لتحقيق البطولات طيلة الوقت، وأنا لاعب حصدت ألقابا وكذلك كمدرب، وطموحي أن ننجح أكثر".

وأوضح خطته للمباراة قائلا: "لعبنا كما خططنا واستهدفنا تسجيل هدف في أول ربع ساعة، وقسمت المباراة على أجزاء في حالة تغيير النتيجة وحفظّت اللاعبين ذلك، بدأنا بشكل جيد ولعبنا بذكاء ضد الترجي حتى لا نستقبل هدفا".

وواصل "مباراة الذهاب كانت سلبية وهذا ما جعل الإياب أصعب، لذلك كنا متحفظين بعض الشيء، واستطعنا التسجيل في شباك الترجي الصلب، وكان لابد أن نلعب بهذه الطريقة وأجرينا تغييرات للسيطرة على منتصف الملعب وعلى مدار 90 دقيقة قدمنا مباراة عظيمة ونفذ اللاعبون التعليمات حرفيا".

وأتم "النهائي لم يكن جميلا، أحيانا تكون المباريات النهائية مملة بسبب أفكار المدربين، متعة كرة القدم في الوصول للنهائي باستحقاق وحققنا أشياءً تاريخية وسلسلة لاهزيمة الأكبر في تاريخ القارة واستقبلنا هدف واحد وهذه سمات الفريق الكبير".

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فاز الأهلي 69 مرة في المباريات الـ101، وتعادل الفريق في 22 لقاء، وهُزم في 10 مواجهات.

وسجل الأهلي خلال تلك الرحلة 190 هدفا واستقبلت شباكه 67 آخرين.

وخلال تلك الرحلة التي بدأها كولر مع الأهلي في شهر سبتمبر من سنة 2022 توج المارد الأحمر بثماني بطولات.

والبطولات هي الدوري المصري (مرة)، وكأس مصر (مرتين)، والسوبر المصري (ثلاث مرات).

أما إفريقيا ففاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا (مرتين)، والسوبر الإفريقي (مرة).

وخسر الأهلي نهائي وحيد مع كولر كان في السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع كولر مرة وحيدة وحصل على المركز الرابع في مثلها.

وأصبح كولر ثاني أكثر المدربين تتويجا بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي بالتساوي مع بيتسو موسيماني وبفارق لقبين عن صاحب الرقم القياسي مانويل جوزيه.