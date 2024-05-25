اكتملت الثنائية المحلية.. ليفركوزن يتوج بكأس ألمانيا

السبت، 25 مايو 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا

توج باير ليفركوزن بكأس ألمانيا بعد الفوز على كايزرسلاوتن بهدف دون مقابل في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي ببرلين.

التتويج كان هو الثاني لليفركوزن في تاريخه بلقب كأس ألمانيا.

ويبقى بايرن ميونيخ هو الأكثر تتويجا بلقب كأس ألمانيا في التاريخ برصيد 20 مرة.

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وأصبح ليفركوزن خامس فريق يتوج بالثنائية المحلية في ألمانيا بعد كل من بايرن ميونيخ وكولن وفيردر بريمن وبروسيا دورتموند.

سجل جرانيت تشاكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأكمل ليفركوزن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 44 بعد طرد أديلون كوسونو الذي حصل على بطاقتين صفراويتين.

وأنهى ليفركوزن الموسم متوجا بالثنائية المحلية الدوري والكأس، وخسر الفريق مباراة واحدة طوال الموسم كانت في نهائي الدوري الأوروبي ضد أتالانتا.

كأس ألمانيا باير ليفركوزن
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