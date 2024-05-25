خالد بيبو: التتويج بإفريقيا أسهل وأنا لاعب

قال خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي إن التتويج بدوري أبطال إفريقيا كلاعب هو أمر أسهل منه كونه في منصب إداري.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه بعدما فاز على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي في استاد القاهرة اليوم السبت.

وتحدث خالد بيبو عبر قناة الأهلي قائلا: "بطولة كانت صعبة وخضنا الكثير من المباريات الصعبة".

وعن استقبال الأهلي لهدف واحد فقط طوال مشواره في البطولة قال: "الأهلي يصنع أرقاما ويحطمها هذه طبيعته".

أما عن هل البطولة وهي كلاعب أسهل أم كمدير للكرة أجاب بحسم "وأنا لاعب بالطبع".

وأتم "بطولة بالنسبة لي جميلة جدا لأنها الأولى وهي كمدير كرة وأنا لاعب الأمر أسهل للغاية، أما وأنا مدير كرة فالأمر أصعب منذ أربعة أيام وأنا أعمل بسبب الكثير من التفاصيل".