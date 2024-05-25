خالد بيبو: التتويج بإفريقيا أسهل وأنا لاعب

السبت، 25 مايو 2024 - 23:48

كتب : FilGoal

خالد بيبو

قال خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي إن التتويج بدوري أبطال إفريقيا كلاعب هو أمر أسهل منه كونه في منصب إداري.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه بعدما فاز على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي في استاد القاهرة اليوم السبت.

وتحدث خالد بيبو عبر قناة الأهلي قائلا: "بطولة كانت صعبة وخضنا الكثير من المباريات الصعبة".

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وعن استقبال الأهلي لهدف واحد فقط طوال مشواره في البطولة قال: "الأهلي يصنع أرقاما ويحطمها هذه طبيعته".

أما عن هل البطولة وهي كلاعب أسهل أم كمدير للكرة أجاب بحسم "وأنا لاعب بالطبع".

وأتم "بطولة بالنسبة لي جميلة جدا لأنها الأولى وهي كمدير كرة وأنا لاعب الأمر أسهل للغاية، أما وأنا مدير كرة فالأمر أصعب منذ أربعة أيام وأنا أعمل بسبب الكثير من التفاصيل".

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