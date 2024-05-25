814 دقيقة.. شوبير يواصل تعزيز رقمه القياسي في الحفاظ على نظافة شباكه قاريا

عزز مصطفى شوبير رقمه القياسي كأكثر حارس مصري حفاظا على نظافة شباكه في عدد دقائق متتالية في دوري أبطال إفريقيا لمدة 814 دقيقة.

وساهم الحارس البالغ 24 عاما بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وشارك شوبير في 9 مباريات النسخة الجارية من البطولة وخرج بشباك نظيفة في 9 مباريات بعدد دقائق 810.

وإجمالا خاض شوبير 10 مباريات قارية منها نهائي النسخة الماضية ضد الوداد المغربي وحينها استقبل هدفا في الدقيقة 86.

وشارك مصطفى بدءا من الجولة الرابعة لدوري الأبطال ضد شباب بلوزداد الجزائري بعد إصابة محمد الشناوي.

وواصل المشاركة ضد ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني، ثم سيمبا التنزاني في ربع النهائي ومازيمبي الكونغولي في نصف النهائي ثم الترجي التونسي.

ويعد شوبير الأكثر تصديا للكرات في النسخة الحالية من البطولة برصيد 29 تصديا.

ويمتلك شوبير فرصة تعزيز رقمه القاري في النسخ المقبلة حال واصل الحفاظ على شباكه.

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"ملك اللعبة" حضر وحصد لقبه الـ 12 قاريا والعاشر في القرن الحالي، والرابع في آخر 5 نسخ.

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.