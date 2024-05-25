خالد مرتجي: عدم إلغاء قاعدة الهدف بهدفين في إفريقيا أمر جيد.. والمركز الثاني مثل الأخير

السبت، 25 مايو 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-24

يؤمن خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي أن عدم إلغاء قاعدة الهدف المسجل خارج الأرض بهدفين في حال التعادل أمر جيد.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه بعدما فاز على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي في استاد القاهرة اليوم السبت.

وتحدث مرتجي لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "كان يجب أن نفوز وألا يعود الجمهور حزينا، كلنا نعمل في مجلس الإدارة مع محمود الخطيب لإسعاد هذا الجمهور العظيم، هذا الجمهور لا ينفع معه أي شيء سوى المركز الأول، المركز الثاني هو بالنسبة لنا كأننا الأخير".

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وأكمل "أصعب نتيجة في الدنيا التعادل السلبي خارج أرضك".

وأوضح "كنت أتحدث مع محمود الخطيب اليوم وقال لي العالم كله ألغى لغى قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين وفي إفريقيا استمر الأمر ومعه حق فالأمر مختلف في إفريقيا فنحن نلاعب في ملاعب صعبة للغاية ويجب أن يكون الهدف بهدفين".

وأردف "الضغط كان كبيرا علينا من أجل خروج التنظيم بأفضل شكل ممكن يليق بمصر".

وعن الراحل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي قال مرتجي: "العامري فاروق ترك فراغا كبيرا وأنا على يقين من أنه في مكان أفضل ونتمنى أن يكون سعيدا الآن".

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