رضا سليم: لا نفكر بمواجهة الزمالك حاليا.. وسعيد بانضمامي لنادي البطولات

السبت، 25 مايو 2024 - 23:17

كتب : FilGoal

رضا سليم - الأهلي

شدد رضا سليم لاعب الأهلي على أن فريقه لا يفكر حاليا بمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي في إياب المباراة النهائية.

وقال سليم عبر قناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على انضمامي للأهلي نادي الألقاب والبطولات".

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وتابع "حققت دوري أبطال إفريقيا في أول موسم لي وأحب أن أشكر جماهير الأهلي".

وأضاف "مواجهة الزمالك في السوبر؟ نفكر حاليا فقط في الاحتفال باللقب الذي حققناه، مواجهة الزمالك ستكون صعبة ولكن إن شاء الله سنحقق الفوز".

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بعد تتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

رضا سليم الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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