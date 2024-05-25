رضا سليم: لا نفكر بمواجهة الزمالك حاليا.. وسعيد بانضمامي لنادي البطولات
السبت، 25 مايو 2024 - 23:17
كتب : FilGoal
شدد رضا سليم لاعب الأهلي على أن فريقه لا يفكر حاليا بمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.
وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي في إياب المباراة النهائية.
وقال سليم عبر قناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على انضمامي للأهلي نادي الألقاب والبطولات".
وتابع "حققت دوري أبطال إفريقيا في أول موسم لي وأحب أن أشكر جماهير الأهلي".
وأضاف "مواجهة الزمالك في السوبر؟ نفكر حاليا فقط في الاحتفال باللقب الذي حققناه، مواجهة الزمالك ستكون صعبة ولكن إن شاء الله سنحقق الفوز".
وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بعد تتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
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