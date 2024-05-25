الشناوي يعلق على أزمته بشأن انتقاده للصحف المصرية

علق محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على الأزمة التي أثيرت بعد انتقاده للصحف المصرية في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء الترجي.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه بعدما فاز على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي في استاد القاهرة اليوم السبت.

وتحدث الشناوي عقب المباراة لقناة "بي إن سبورتس" قائلا: "قدمنا بطولة كبيرة جدا وكل اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا والقادم أفضل".

وأردف "الترجي فريق محترم والشوط الأول في رادس كنا نريد الفوز أو التعادل، والشوط الثاني في استاد القاهرة ومع الجمهور الأمر مختلف ولا نستطيع أن نجعل 70 ألف مشجع يعود حزينا".

وبعدها قال وائل جمعة المحلل الرياضي للشبكة وقائد الأهلي السابق للشناوي إنه تفهم موقفه بعد انتقاده للصحف المصرية خلال المؤتمر الصحفي.

ورد الشناوي قائلا: "نحن نعاني من ضغط كبير ووائل جمعة يعرف طبيعة الضغط الملقى علينا وفي الفترة الأخيرة كان هناك الكثير من الحديث حول اللاعبين ولا أعرف مصدر تلك الأنباء".

وواصل "لم أكن أقصد التحدث عن شخص بعينه، الصحفي قال بعض أسماء الصحف وأنا قمت بالإجابة ولكنني أحترم الجميع".

وأردف الشناوي "أنا في الأهلي منذ 8 سنوات ولم يصدر مني أي مشكلة وفي الأول والآخر أنا قائد هذا الفريق وأدافع عنه وأزيل عن زملائي الضغط أمام 70 ألف مشجع في الاستاد و70 مليون خارجه".

وأكمل "كل اللاعبين يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي ويشعرون بالضيق بالتأكيد لذا من الطبيعي كقائد ومع اللاعبين الكبار أن أزيل الضغط عنهم وأحييهم على التحمل والفوز باللقب".

وأتم "نفرح اليوم باللقب ونفكر في المرحلة والبطولات المقبلة من الغد".





















































































































































































































































































































































































































































































ماذا حدث؟

في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة وجه صحفي تونسي سؤالا إلى الشناوي حول وجود مشاكل في صفوف الأهلي.

ورد الشناوي قائلا: "مشاكل؟ أنت قرأت ذلك في الصحف المصرية، الصحف المصرية هي من تخلق المشاكل، لا يوجد مشاكل لدينا في الفريق".

وبعدها أصدرت رابطة النقاد الرياضيين بيانا طلبت من خلاله الشناوي بالاعتذار عن تصريحاته.

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