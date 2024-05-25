وسام أبو علي: كنت سيئا ضد الترجي.. وهذه البطولة الأكبر في حياتي

السبت، 25 مايو 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

يرى وسام أبو علي لاعب الأهلي أن مستواه ضد الترجي لم يكن جيدا على الرغم من فوز فريقه.

وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون مقابل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتوج باللقب الـ 12 في تاريخه.

وقال أبو علي عبر قناة بي إن سبورتس: "هذه البطولة هي الأكبر في حياتي وأنا كنت سيئا اليوم وجئنا من أجل تحقيق الفوز وفزنا".

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وواصل "اتفقنا من قبل المباراة على الضغط في أول 10 دقائق أو ربع ساعة بشكل كبير وهذا ما حدث وتمكنا من تسجيل هدف عن طريق رامي ربيعة".

وتابع "مواجهة الزمالك في السوبر؟ سنرى ذلك حينما يحين موعد المباراة والآن هو وقت الاحتفال بالبطولة الحالية".

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بعد تتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسام أبو علي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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