الفريق العربي الثاني.. الأهلي ثالث المتأهلين لـ كأس إنتركونتيننتال 2024

أصبح الأهلي ثالث الفرق المتأهلة لـ كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي.

وفاز أوكلاند سيتي بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا صباح اليوم السبت بالفوز على بيراي التاهيتي بنتيجة 4-0.

وانتصر العين بلقب دوري أبطال آسيا مساء اليوم بالفوز على يوكوهاما مارينوس الياباني بنتيجة 5-1 في الإياب.

وحقق الأهلي اللقب القاري الـ 12 له بالفوز بنتيجة 1-0 على الترجي في إياب نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تقام البطولة في شهر ديسمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتيننتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أو العين بطل دوري أبطال آسيا بحسب القرعة مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة الأولى على ملعب بطل إفريقيا أو آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الفريق الذي لم يتم اختياره في القرعة (بين آسيا وإفريقيا)، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.

وينتظر أوكلاند ممثلا إفريقيا وآسيا في المرحلة الأولى من بطولة إنتركونتيننتال، فمن سيلتقي بين الأهلي والعين؟