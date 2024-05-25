مباراة شهدت دعم غزة.. برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات

توج برشلونة بدوري أبطال أوروبا للسيدات بعد الفوز على ليون بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.

تتويج برشلونة كان هو الثاني على التوالي والثالث في تاريخه.

وأقيمت المباراة على ملعب سان ماميس في إسبانيا وشهدت قبل بدايتها رسالة دعم لفلسطين من قبل المنظمين عن طريق رفع علم فلسطين ومكتوب عليه أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.

تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق أيتانا بوناتي في الدقيقة الـ 63.

وفي الدقيقة الـ 95 سجلت أليكسيا بوتياس الهدف الثاني.

وعلى الرغم من الخسارة يستمر ليون كأكثر الفرق المتوجة بدوري أبطال أوروبا للسيدات برصيد 8 ألقاب.