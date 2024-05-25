101 مباراة و8 بطولات.. ماذا قدم كولر في رحلته مع الأهلي حتى الآن

حصد الأهلي بطولته الثامنة تحت إمرة مدربه السويسري مارسيل كولر ليواصل كتابة التاريخ.

واليوم السبت ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت المباراة رقم 101 لكولر مع الأهلي فماذا قدم المدرب السويسري خلال تلك الرحلة؟

فاز الأهلي 69 مرة في المباريات الـ101، وتعادل الفريق في 22 لقاء، وهُزم في 10 مواجهات.

وسجل الأهلي خلال تلك الرحلة 190 هدفا واستقبلت شباكه 67 آخرين.

وخلال تلك الرحلة التي بدأها كولر مع الأهلي في شهر سبتمبر من سنة 2022 توج المارد الأحمر بثماني بطولات.

والبطولات هي الدوري المصري (مرة)، وكأس مصر (مرتين)، والسوبر المصري (ثلاث مرات).

أما إفريقيا ففاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا (مرتين)، والسوبر الإفريقي (مرة).

وخسر الأهلي نهائي وحيد مع كولر كان في السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

كما حصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع كولر مرة وحيدة وحصل على المركز الرابع في مثلها.

وأصبح كولر ثاني أكثر المدربين تتويجا بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي بالتساوي مع بيتسو موسيماني وبفارق لقبين عن صاحب الرقم القياسي مانويل جوزيه.