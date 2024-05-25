بفضل الانتصار على الترجي.. الأهلي يعزز رقمه القياسي في أبطال إفريقيا

السبت، 25 مايو 2024 - 22:22

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - نهائي أبطال إفريقيا

فاز الأهلي على الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة اليوم السبت ليحصد لقب إفريقي جديد.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه بعدما فاز على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي في استاد القاهرة اليوم السبت.

وعزز الأهلي رقمه القياسي بتجنب الهزيمة في دوري أبطال إفريقيا للمباراة 22 على التوالي.

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وكان الأهلي يتقاسم الرقم مع الترجي بعدما تجنب كل منهما الهزيمة في 20 مباراة متتالية.

وفي مباراة الذهاب من النهائي وبعد التعادل سلبيا بدون أهداف كسر الأهلي الرقم وانفرد به بـ21 لقاء متتالي دون خسارة.

واليوم السبت وبفوزه على الترجي نفسه وصل الرقم إلى 22 مباراة على التوالي.

وتعود آخر هزيمة إفريقية للأهلي إلى مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بنتيجة 5-2، في 11 مارس 2023.

ومنذ ذلك الحين فاز الأهلي 15 مرة وتعادل 7 مرات.

الأهلي أبطال إفريقيا الترجي
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