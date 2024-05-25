القائد الذهبي.. الشناوي يعزز رقمه كأكثر من يرفع دوري أبطال إفريقيا بتاريخ الأهلي

رفع محمد الشناوي رقمه كأكثر قائد يرفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 على حساب الترجي التونسي.

ورفع الشناوي لقب دوري الأبطال للمرة الرابعة بعد نسختي 2020 ضد الزمالك و2021 ضد كايزر تشيفز و2023 ضد الوداد و2024 ضد الترجي.

وتفوق الشناوي على شادي محمد الذي رفع لقب دوري الأبطال مرتين من قبل عامي 2006 و2008.

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وإليكم قادة الأهلي الذي رفعوا لقب الأميرة السمراء:

1982- مصطفى يونس

1987- محمود الخطيب

2001- وليد صلاح الدين

2005- هادي خشبة

2006- شادي محمد

2008- شادي محمد

2012- حسام غالي

2013- وائل جمعة

2020- محمد الشناوي

2021- محمد الشناوي

2023- محمد الشناوي

2024- محمد الشناوي