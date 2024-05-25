القائد الذهبي.. الشناوي يعزز رقمه كأكثر من يرفع دوري أبطال إفريقيا بتاريخ الأهلي

السبت، 25 مايو 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-24

رفع محمد الشناوي رقمه كأكثر قائد يرفع لقب دوري أبطال إفريقيا في تاريخ الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 على حساب الترجي التونسي.

ورفع الشناوي لقب دوري الأبطال للمرة الرابعة بعد نسختي 2020 ضد الزمالك و2021 ضد كايزر تشيفز و2023 ضد الوداد و2024 ضد الترجي.

أخبار متعلقة:
نهائي دوري أبطال إفريقيا - أكرم توفيق رجل النهائي أمام الترجي "ملك اللعبة" على العرش مجددا.. الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) بيتيس

وتفوق الشناوي على شادي محمد الذي رفع لقب دوري الأبطال مرتين من قبل عامي 2006 و2008.

وإليكم قادة الأهلي الذي رفعوا لقب الأميرة السمراء:

1982- مصطفى يونس

1987- محمود الخطيب

2001- وليد صلاح الدين

2005- هادي خشبة

2006- شادي محمد

2008- شادي محمد

2012- حسام غالي

2013- وائل جمعة

2020- محمد الشناوي

2021- محمد الشناوي

2023- محمد الشناوي

2024- محمد الشناوي

محمد الشناوي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
إمام عاشور: حققت حلم من أحلامي.. وفي الأهلي كل شهر تحقق بطولة عبد المنعم: كان مستحيلا أن تخرج البطولة من أرضنا.. وأعصابي هادئة دائما أكرم توفيق: السوبر الإفريقي ضد الزمالك؟ الفريقان يمثلا مصر ونستهدف اللقب مصطفى شوبير: لا توجد مشكلة مع الشناوي.. وكولر حذرنا مما فعلناه ضد الوداد السولية: أرفض المقارنة بين الجيل الحالي والسابق 4 لاعبين من الأهلي سنة أولى أبطال إفريقيا كريم فؤاد: لا ركلة جزاء للترجي ولم أنظر للحكم حتى مؤتمر كولر: أنا جائع لتحقيق البطولات.. ووحققنا أشياءً تاريخية هذا الموسم
أخر الأخبار
إمام عاشور: حققت حلم من أحلامي.. وفي الأهلي كل شهر تحقق بطولة 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
كروس: رؤية أطفالي يبكون قتلتني.. وأشكر جماهير ريال مدريد على الـ 10 سنوات 51 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد المنعم: كان مستحيلا أن تخرج البطولة من أرضنا.. وأعصابي هادئة دائما 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
مسك الختام.. مبابي يودع باريس سان جيرمان بكأس فرنسا على حساب ليون 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
أكرم توفيق: السوبر الإفريقي ضد الزمالك؟ الفريقان يمثلا مصر ونستهدف اللقب 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
وزير الرياضة يعلن موعد انضمام صلاح لـ معسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مصطفى شوبير: لا توجد مشكلة مع الشناوي.. وكولر حذرنا مما فعلناه ضد الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
السولية: أرفض المقارنة بين الجيل الحالي والسابق ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 2 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر 3 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة