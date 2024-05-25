"ملك اللعبة" على العرش مجددا.. الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي بالفوز بهدف دون رد في استاد القاهرة، بعدما انتهى الذهاب سلبيا في رادس.

سجل هدف اللقاء الوحيد: روجر أهولو بالخطأ في مرماه.

"ملك اللعبة" حضر وحصد لقبه الـ 12 قاريا والعاشر في القرن الحالي، والرابع في آخر 5 نسخ.

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.





















































































































































































































































































































































































































































































التشكيل

بدأ كريم فؤاد أساسيا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول.

فيما بدأ الترجي بنفس الأسماء التي خاضت مباراة الذهاب.

وصف المباراة

تحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة، الشحات يرسل عرضية ورأسية من رامي ربيعة تصطدم بقدم روجر أهولو وتسكن شباك مميش في الشباك.

والهدف هو الأول في مرمى الترجي منذ 1 ديسمبر 2023، وتحديدا مباراة الهلال السوداني في دور المجموعات، وأنهى 826 دقيقة متتالية من نظافة الشباك.

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وفي الدقيقة 13 توغل إمام عاشور بمجهود فردي رائع ولم يستطع المرور من المدافع لتصل وسام أبو علي الذي سدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية.

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وتحصل أهولو على بطاقة صفراء بعدما تدخل بقوة على قدم مروان عطية في الدقيقة 20.

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وبعد 10 دقائق سدد بيرسي تاو تسديدة مقوسة جاءت في الشباك الخارجية لمرمى الترجي.

وسدد الشحات في الدقيقة 35 كرة قوية أبعدها مميش ببراعة لركنية.

ومن ضغط قوي للأهلي استخلص إمام كرة وصلت للشحات داخل منطقة الجزاء لكنه تباطأ وسدد كرة ارتطمت بقدم المدافع مهدرا فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38.

حاول لاعبو الترجي الاستحواذ على الكرة لكن دون خطورة على مرمى شوبير، وسدد إمام في الدقيقة 45 كرة مرت بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني تراجع الأهلي تاركا الكرة للترجي مع الاعتماد على الكرات المرتدة، وأجرى ميجيل كاردوزو أول تغييرات الترجي في بداية الشوط الثاني بمشاركة رائد بوشنبية بدلا من محمد بن علي.

وفي الدقيقة 55 تصدى شوبير لتسديدة سهلة بثبات.

وجاءت أخطر فرص الترجي بتسديدة مقوسة من يان ساس من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لشوبير بقليل.

وأجرى كولر تغيير أول بمشاركة أليو ديانج بدلا من بيرسي تاو من أجل العودة للسيطرة على منتصف الملعب في الدقيقة 68.

عودة ديانج كتبت مشاركته الأولى مع الأهلي منذ كأس العالم للأندية والأولى في 2024.

لم يستغل الأهلي في فرصتين استغلال الكرات المرتدة لتنتهي دون خطورة محققة.

وشارك محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 78 بدلا من وسام أبو علي ومروان عطية.

وسدد إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 80 أبعدها مميش لركنية.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 81 فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما ضغط على المدافع واستخلص الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تأخر للغاية في التمرير لكهربا أو التسديد لتنتهي فرصة جديدة للأهلي.

وشارك بن حمودة وبوقرة بدلا من أهولو وساس في الدقيقة 86، وتحصل ياسين مرياح على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم باحتساب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

وكاد أفشة أن يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة لكن تسديدته ارتطمت بعارضة الترجي في الدقيقة 88.

وطالب لاعبو الترجي بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم جان جاك ندالا رفض احتسابها، بعد تدخل من من كريم فؤاد.

وشارك طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم بدلا من إمام عاشور وحسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لمدرب الترجي بسبب الاعتراض على قراراته في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع بعد حصول كهربا على خطأ لصالحه، كما أشهر بطاقة صفراء أخرى لبن حمودة.

الثواني الأخيرة مرت ثقيلة ومع صافرة النهاية أعلن ندالا تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.