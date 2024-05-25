مؤتمر تين هاج الناري: أنت لا تفهم كرة القدم.. وإن أرادوا إقالتي سأفوز في مكان آخر

السبت، 25 مايو 2024 - 21:44

كتب : FilGoal

إريك تين هاج يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد

هاجم إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أحد الصحفيين في المؤتمر التالي للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسأل الصحفي المدرب الهولندي عن فارق الأهداف السلبي (-8) للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي، وكونه سبب الشكوك حيال مستقبل المدرب.

ورد تين هاج قائلا: "حين تجعل الأمر يبدو هكذا.. أنا آسف لقول ذلك ولكنك لا تملك أي معرفة عن كرة القدم أو عن تدريب الفرق".

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وأضاف "لا يكون اللاعبون متاحين لا يمكنك تقديم الأداء المرجو، الأمر بهذه البساطة".

وأوضح "إذا كان هذا هو الرأي فلا مشكلة سأذهب لأي مكان آخر وأواصل الفوز بالألقاب".

العبارة الأخيرة كررها تين هاج في المؤتمر حين قال: "نحن نتطور بشكل جيد والفريق يتطور ونفوز بالألقاب".

وواصل "فزنا ببطولتين في عامين وبلغنا 3 نهائيات وهذا ليس سيئًا، ويجب أن نواصل المضي قدمًا".

واختتم "لست راضيًا بذلك ويجب أن نفعل ما هو أفضل، ولكن إن لم يريدونني بعد اليوم سأذهب لمكان آخر وأفوز بالألقاب لأن هذا ما فعلته طوال مسيرتي".

مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ضربة البداية سددها أليخاندرو جارناتشو، وتلاه كوبي ماينو بالثاني، بينما قلص جيريمي دوكو الفارق ليشعل المباراة في دقائقها الأخيرة.

مانشستر يونايتد ثأر لخسارته في نهائي نفس البطولة أمام نفس الغريم، والذي تغلب عليه ذهابا وإيابا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتا

وبذلك يضيق مانشستر يونايتد الخناق على أرسنال بالفوز بكأس الاتحاد للمرة الـ 13 في تاريخه، بفارق لقب واحد عن الجانرز الأكثر تتويجا بالبطولة.

أما مانشستر سيتي فقد توقف عند 7 ألقاب، ويفصله عن أرسنال ويونايتد كل من تشيلسي وليفربول وتوتنام، الذين فاز كل منهم باللقب 8 مرات.

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