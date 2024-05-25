أليو ديانج يشارك مع الأهلي للمرة الاولى منذ 5 أشهر

السبت، 25 مايو 2024 - 21:35

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أليو ديانج

يشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي لأول مرة مع الفريق الأحمر منذ 5 أشهر، وتحديدا منذ 162 يومًا.

يأتي ذلك بنزوله بديلا أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

وترجع مباراة ديانج الأخيرة مع الأهلي إلى 15 ديسمبر 2023، حين لعب أمام اتحاد جدة في الدور الثاني لكأس العالم للأندية، وذلك لمدة 3 دقائق.

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وهي أيضا أول مشاركة للاعب المالي في دوري أبطال إفريقيا منذ 8 ديسمبر 2023، حين لعب أمام شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وشارك ديانج مع منتخب مالي في مباراتين خلال كأس أمم إفريقيا في يناير 2023، ومنذ ذلك الوقت لم يعُد للظهور بالقميص الأحمر حتى حل اليوم.

ويتقدم الأهلي بهدف دون رد سجله روجر أهولو بالخطأ في الدقيقة 4.

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ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.

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