كوبي ماينو: كنت في المدرجات قبل عام.. ولا أريد الحديث عن اليورو

أبدى كوبي ماينو نجم مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب الغريم مانشستر سيتي.

وقال ماينو في تصريحاته لـ بي بي سي: "الفوز يعني كل شيء. لقد كان موسمًا صعبًا للغاية".

وأضاف "هذا هو الشيء الوحيد الذي تطلعنا له. في العام الماضي (النهائي) كنت في المدرجات".

وأوضح "مررنا بذلك معا. التحضير لهذه المباراة كان مذهلا، وأظهرنا أننا يمكننا التنافس والفوز بالمباريات".

وأخيرا عن تواجده في قائمة إنجلترا ليورو 2024 قال: "أريد فقط التركيز على ذلك الآن، ولا يمكنني النظر لهذا البعد".

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مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ضربة البداية سددها أليخاندرو جارناتشو، وتلاه كوبي ماينو بالثاني، بينما قلص جيريمي دوكو الفارق ليشعل المباراة في دقائقها الأخيرة.

مانشستر يونايتد ثأر لخسارته في نهائي نفس البطولة أمام نفس الغريم، والذي تغلب عليه ذهابا وإيابا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتا

وبذلك يضيق مانشستر يونايتد الخناق على أرسنال بالفوز بكأس الاتحاد للمرة الـ 13 في تاريخه، بفارق لقب واحد عن الجانرز الأكثر تتويجا بالبطولة.

أما مانشستر سيتي فقد توقف عند 7 ألقاب، ويفصله عن أرسنال ويونايتد كل من تشيلسي وليفربول وتوتنام، الذين فاز كل منهم باللقب 8 مرات.