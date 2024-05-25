برونو: نعرف أن تين هاج في خطر.. وكان يجب أن نضحي ونعاني

السبت، 25 مايو 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي

أبدى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب الغريم مانشستر سيتي.

وقال برونو في تصريحاته لقناة بي بي سي: "لقد كانت الفرصة الأخيرة لشيء إيجابي في هذا الموسم".

وأضاف "كنا هنا (في النهائي) الموسم الماضي ولكن لم نكن جيدين بما فيه الكفاية واضطررنا لمشاهدتهم يحصلون على البطولة".

أخبار متعلقة:
تين هاج: الإعلام لم يصدقني.. ولا أعرف شيئا عن مستقبلي ماذا قلتم عن لونها؟ مانشستر يونايتد يفرض الأحمر على سيتي ويتوج بكأس إنجلترا توقفت السلسلة.. رودري يخسر بعد 74 مباراة بدون هزيمة انتصار أرسل تشيلسي إلى دوري المؤتمر.. تعرف على المتأهلين لأوروبا من إنجلترا

وأكمل "لديهم جودة عظيمة ولاعبين عظماء ومدرب عظيم أيضا. كان يجب أن نضحي ونعاني ولكننا فعلنا أشياء رائعة".

وأوضح "كوبي ماينو جيد للغاية. لقد أتى من الأكاديمية ومرة أخرى أتى على المسرح الأكبر وأظهر للناس ما يمكنه أن يفعل".

واختتم "الفوز كان ضروريا للجميع. نعرف أن المدرب تحت المجهر، وهو يستحق ذلك وكذلك الجميع في الطاقم الفني واللاعبين".

مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ضربة البداية سددها أليخاندرو جارناتشو، وتلاه كوبي ماينو بالثاني، بينما قلص جيريمي دوكو الفارق ليشعل المباراة في دقائقها الأخيرة.

مانشستر يونايتد ثأر لخسارته في نهائي نفس البطولة أمام نفس الغريم، والذي تغلب عليه ذهابا وإيابا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتا

وبذلك يضيق مانشستر يونايتد الخناق على أرسنال بالفوز بكأس الاتحاد للمرة الـ 13 في تاريخه، بفارق لقب واحد عن الجانرز الأكثر تتويجا بالبطولة.

أما مانشستر سيتي فقد توقف عند 7 ألقاب، ويفصله عن أرسنال ويونايتد كل من تشيلسي وليفربول وتوتنام، الذين فاز كل منهم باللقب 8 مرات.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر تين هاج الناري: أنت لا تفهم كرة القدم.. وإن أرادوا إقالتي سأفوز في مكان آخر كوبي ماينو: كنت في المدرجات قبل عام.. ولا أريد الحديث عن اليورو تين هاج: الإعلام لم يصدقني.. ولا أعرف شيئا عن مستقبلي ماذا قلتم عن لونها؟ مانشستر يونايتد يفرض الأحمر على سيتي ويتوج بكأس إنجلترا انتهى نهائي كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (1)-(2) مانشستر يونايتد تشكيل نهائي كأس إنجلترا – هالاند أساسي مع سيتي وراشفورد يقود هجوم يونايتد في دربي مانشستر سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع بيرنلي بشأن كومباني ديلي ميل: أرسنال ينافس ليفربول على نجم فينورد
أخر الأخبار
أكرم توفيق: السوبر الإفريقي ضد الزمالك؟ الفريقان يمثلا مصر ونستهدف اللقب 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
وزير الرياضة يعلن موعد انضمام صلاح لـ معسكر منتخب مصر 10 دقيقة | منتخب مصر
مصطفى شوبير: لا توجد مشكلة مع الشناوي.. وكولر حذرنا مما فعلناه ضد الوداد 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
السولية: أرفض المقارنة بين الجيل الحالي والسابق 14 دقيقة | الكرة المصرية
4 لاعبين من الأهلي سنة أولى أبطال إفريقيا 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
ريال مدريد ينهي الدوري بتعادل مع بيتيس في ليلة وداع كروس 18 دقيقة | الدوري الإسباني
كريم فؤاد: لا ركلة جزاء للترجي ولم أنظر للحكم حتى 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: أنا جائع لتحقيق البطولات.. ووحققنا أشياءً تاريخية هذا الموسم 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 3 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر 4 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024