برونو: نعرف أن تين هاج في خطر.. وكان يجب أن نضحي ونعاني

أبدى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد سعادته بفوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب الغريم مانشستر سيتي.

وقال برونو في تصريحاته لقناة بي بي سي: "لقد كانت الفرصة الأخيرة لشيء إيجابي في هذا الموسم".

وأضاف "كنا هنا (في النهائي) الموسم الماضي ولكن لم نكن جيدين بما فيه الكفاية واضطررنا لمشاهدتهم يحصلون على البطولة".

وأكمل "لديهم جودة عظيمة ولاعبين عظماء ومدرب عظيم أيضا. كان يجب أن نضحي ونعاني ولكننا فعلنا أشياء رائعة".

وأوضح "كوبي ماينو جيد للغاية. لقد أتى من الأكاديمية ومرة أخرى أتى على المسرح الأكبر وأظهر للناس ما يمكنه أن يفعل".

واختتم "الفوز كان ضروريا للجميع. نعرف أن المدرب تحت المجهر، وهو يستحق ذلك وكذلك الجميع في الطاقم الفني واللاعبين".

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مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ضربة البداية سددها أليخاندرو جارناتشو، وتلاه كوبي ماينو بالثاني، بينما قلص جيريمي دوكو الفارق ليشعل المباراة في دقائقها الأخيرة.

مانشستر يونايتد ثأر لخسارته في نهائي نفس البطولة أمام نفس الغريم، والذي تغلب عليه ذهابا وإيابا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتا

وبذلك يضيق مانشستر يونايتد الخناق على أرسنال بالفوز بكأس الاتحاد للمرة الـ 13 في تاريخه، بفارق لقب واحد عن الجانرز الأكثر تتويجا بالبطولة.

أما مانشستر سيتي فقد توقف عند 7 ألقاب، ويفصله عن أرسنال ويونايتد كل من تشيلسي وليفربول وتوتنام، الذين فاز كل منهم باللقب 8 مرات.