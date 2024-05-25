"إذا حضر ملك اللعبة ينتهي دور المزيف".. شاهد دخلة الأهلي ضد الترجي

قام جمهور الأهلي بعمل دخلة كبرى قبل لقاء فريقه أمام الترجي الذي يقام اليوم السبت.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام جمهور الأهلي في المدرجات برسم نسر نادي القرن وعلى يساره رسالة كُتب عليها "إذ حضر ملك اللعبة".

واستكمل الجمهور رسالته على يمين النسر كُتب عليها "ينتهي دور المزيف".

"إذا حضر ملك اللعبة.. ينتهي دور المزيف" تيفو جماهير الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 🔴🦅🌍#في_إفريقيا pic.twitter.com/arQ8lh9twm — FilGoal (@FilGoal) May 25, 2024

وكانت مباراة الذهاب في ملعب رادس في تونس التي أقيمت قبل أسبوع انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة ليتوج باللقب للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه.