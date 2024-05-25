"إذا حضر ملك اللعبة ينتهي دور المزيف".. شاهد دخلة الأهلي ضد الترجي

السبت، 25 مايو 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قام جمهور الأهلي بعمل دخلة كبرى قبل لقاء فريقه أمام الترجي الذي يقام اليوم السبت.

ويستضيف الأهلي منافسه الترجي في استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام جمهور الأهلي في المدرجات برسم نسر نادي القرن وعلى يساره رسالة كُتب عليها "إذ حضر ملك اللعبة".

واستكمل الجمهور رسالته على يمين النسر كُتب عليها "ينتهي دور المزيف".

وكانت مباراة الذهاب في ملعب رادس في تونس التي أقيمت قبل أسبوع انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة ليتوج باللقب للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه.

الأهلي أبطال إفريقيا الترجي
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