وأخيرا سقطت شباك الترجي.. نهاية سلسلة مميش الخارقة على يد الأهلي

بعد 826 دقيقة متالية، سقطت شباك الترجي التونسي الصامدة في دوري أبطال إفريقيا بقيادة أمان الله مميش في حراسة المرمى.

جاء ذلك في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي على استاد القاهرة.

الهدف أتى في الدقيقة 4 بالنيران الصديقة، حيث اصطدمت تسديدة رامي ربيعة في قدم روجر أهولو وسكنت شباك مميش.

والهدف هو الأول في مرمى الترجي منذ 1 ديسمبر 2023، وتحديدا مباراة الهلال السوداني في دور المجموعات.

بعد ذلك لم يتلقَ الترجي أي أهداف في دوري الأبطال لـ 9 مباريات متتالية، آخرها كان ذهاب النهائي الذي انتهى بالتعادل سلبيا في رادس.

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ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.