تين هاج: الإعلام لم يصدقني.. ولا أعرف شيئا عن مستقبلي

رفض إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الحديث عن مستقبله مع الفريق، عقب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحاته عقب المباراة: "لا أعرف شيئًا عن مستقبلي. الشيء الوحيد الذي أفعله هو تحضير فريقي وتطويره. هذا هو المشروع بالنسبة لي".

وأضاف "حين أتيت يمكنني القول إنها كانت فوضى. الآن نحن أفضل ولكننا لسنا حيث نريد أن نكون".

وتابع "كرة القدم تتمحور حول الفوز بالألقاب. أنا أريد أن ألعب أفضل كرة قدم هجومية، ولكن في النهاية يجب أن تفوز بالمباريات والألقاب. هذه هي العقلية التي جلبناها".

وأوضح "هذه كانت فرصتنا وفعلناها. أنا فخور باللاعبين والطاقم الفني".

وعن كوبي ماينو قال تين هاج: "من الممتع مشاهدته، إنه مثال رائع في مثل عمره".

وتابع "قلت لكم (الإعلام) كثيرًا هذا العام: حين يكون اللاعبون جاهزين يمكننا لعب كرة قدم جيدة. قدمنا أداء جيدا للغاية أمام أفضل فريق في العالم".

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مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ضربة البداية سددها أليخاندرو جارناتشو، وتلاه كوبي ماينو بالثاني، بينما قلص جيريمي دوكو الفارق ليشعل المباراة في دقائقها الأخيرة.

مانشستر يونايتد ثأر لخسارته في نهائي نفس البطولة أمام نفس الغريم، والذي تغلب عليه ذهابا وإيابا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتا

وبذلك يضيق مانشستر يونايتد الخناق على أرسنال بالفوز بكأس الاتحاد للمرة الـ 13 في تاريخه، بفارق لقب واحد عن الجانرز الأكثر تتويجا بالبطولة.

أما مانشستر سيتي فقد توقف عند 7 ألقاب، ويفصله عن أرسنال ويونايتد كل من تشيلسي وليفربول وتوتنام، الذين فاز كل منهم باللقب 8 مرات.