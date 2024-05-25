انتهى نهائي إفريقيا – الأهلي (1) - (0) الترجي.. المارد الأحمر بطل إفريقيا للمرة 12

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والترجي التي تقام في استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد وتتويجه بدوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه.

ق90+1: طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم يشاركان بدلا من إمام عاشور وحسين الشحات.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: العارضة تحرم أفشة من هدف ثان للأهلي.

ق86: ركلة حرة للأهلي من أمام منطقة الجزاء.

ق80: الشحات يهدر فرصة هدف محقق للأهلي بعدما فضل الاعتماد على المجهود الفردي وعدم تمرير الكرة لكهربا لكن دفاع الترجي شتت الكرة.

ق79: تبديلان للأهلي بمشاركة كهربا وأفشة بدلا من مروان عطية ووسام أبو علي.

ق70: مازال الأهلي متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق69: ديانح يشارك بدلا من بيرسي تاو.

ق61: تسديدة مقوسة رائعة من يان ساس لاعب الترجي مرت بجوار مرمى الأهلي بقليل.

ق55: محاولات من الترجي ولكن مصطفى شوبير كان لتسديدة بالمرصاد وشتت الدفاع عرضية أخرى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: تسديدة من إمام مرت بجوار المرمى.

ق42: محمد عبد المنعم يشتت فرصة خطيرة للترجي بعد عرضية زاحفة وموقف 3 ضد 3.

ق38: الشحات يهدر انفرادا تألق أمامها حارس الترجي.

ق35: تسديدة قوية من الشحات تألق أمامها حارس الترجي وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق30: تسديدة مقوسة يسارية رائعة من بيرسي تاو ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق20: إنذار لروجر أهولو بعد تدخله بقوة على مروان عطية.

ق13: مجهود فردي رائع من إمام عاشور وركض الملعب بأكمله لكنه في النهاية لم يمر من مدافع الترجي وتسديدة وسام أبو علي ارتطمت في الشباك من الخارج لكنه كان متسللا.

ق4: جووووووووووول رامي ربيعة يسجل الهدف الأول للأهلي برأسية من ركلة ركنية ارتطمت بقدم مدافع الترجي روجر أهولو.

انطلاق المباراة.