ماذا قلتم عن لونها؟ مانشستر يونايتد يفرض الأحمر على سيتي ويتوج بكأس إنجلترا

السبت، 25 مايو 2024 - 19:28

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو وبرونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

الجدال المستمر.. مدينة مانشستر حمراء أو زرقاء؟ حمراء بالتاريخ، زرقاء بالحاضر، ولكن هذا الحاضر لا ينطبق على اليوم.

مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ضربة البداية سددها أليخاندرو جارناتشو، وتلاه كوبي ماينو بالثاني، بينما قلص جيريمي دوكو الفارق ليشعل المباراة في دقائقها الأخيرة.

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مانشستر يونايتد ثأر لخسارته في نهائي نفس البطولة أمام نفس الغريم، والذي تغلب عليه ذهابا وإيابا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المفاجأة الحمراء

طالب سيتي بركلة جزاء مبكرة لهالاند في الدقيقة الأولى ولكن رفض الحكم الالتفات لذلك الطلب.

وحاول أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الثامنة ولكن تصدى ستيفان أورتيجا للكرة.

وفي الدقيقة 10 سدد فيل فودين من كرة خطيرة ولكن اصطدمت بالشباك من الخارج.

وأتى الهدف الأول بتوقيع جارناتشو في الدقيقة 30، بعد خطأ من الكرواتي يوشكو جفارديول.

وسريعا أضاف كوبي ماينو ثاني الأهداف بتسديدة متقنة على يمين أورتيجا في الدقيقة 39، ليتقدم يونايتد 2-0 على جاره المنتشي بلقب الدوري الإنجليزي الرابع على التوالي.

متأخر للغاية

مع انطلاق الشوط الثاني أجرى بيب جوارديولا مدرب سيتي تبديلين بنزول مانويل أكانجي وجيريمي دوكو بدلا من ناثان أكي وماتيو كوفاسيتش.

وفي الدقيقة 54 سدد هالاند كرة قوية ارتدت من العارضة.

وخرج كيفن دي بروين لياتي خوليان ألفاريز في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 73 حل راسموس هويلوند وجوني إيفانز بدلا من ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز.

ثم سدد كايل ووكر كرة خطيرة في الدقيقة 77 ولكن تألق أندريه أونانا في التصدي.

وفي الدقيقة 87 أتى الهدف المخيف من جيريمي دوكو على يسار الملعب، لتسكن الكرة يمين مرمى أونانا، ولكن بعد فوات الأوان، إذ حافظ يونايتد على النتيجة في الدقائق الأخيرة.

وبذلك يضيق مانشستر يونايتد الخناق على أرسنال بالفوز بكأس الاتحاد للمرة الـ 13 في تاريخه، بفارق لقب واحد عن الجانرز الأكثر تتويجا بالبطولة.

أما مانشستر سيتي فقد توقف عند 7 ألقاب، ويفصله عن أرسنال ويونايتد كل من تشيلسي وليفربول وتوتنام، الذين فاز كل منهم باللقب 8 مرات.

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