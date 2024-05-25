تشكيل الترجي - نفس اختيارات الذهاب ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن ميجيل كاردوزو مدرب الترجي التونسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويلتقي الترجي مع الأهلي على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الترجي المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة.

الوسط: حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي.

الهجوم: حسام غشة – يان ساس – رودريجو رودريجيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أسامة بوقرة - معاذ بن شريفية - رائد بوشنيبى - هاني أمامو - غيب وهابي - محمد علي بن حمودة - زكريا العايب - أونيش أوجبيلي - أندري بوكيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب رادس.