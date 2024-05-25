تشكيل الأهلي - فؤاد ظهير أيسر ضد الترجي.. وعبد القادر على الدكة في نهائي أبطال إفريقيا

يبدأ كريم فؤاد أساسيا في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في استاد القاهرة بلقاء يبدأ في الثامنة مساءً.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الذهاب، وتبين بعد ذلك إصابته بقطع جزئي في وتر أكيليس وخضع لعملية جراحية، ولذلك يعوضه كريم فؤاد.

ولم يُجر مارسيل كولر أي تغييرات أخرى في تشكيله الذي خاض لقاء الذهاب والذي انتهى بالتعادل 0-0.

ويجلس أحمد عبد القادر على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة ويغيب أحمد نبيل "كوكا" عن قائمة اللقاء، بالإضافة لمحمود متولي.

وجاء تشكيل الأهلي

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم فؤاد

الوسط: مراون عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – وسام أبو علي – حسين الشحات

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: ياسر إبراهيم

الوسط: أحمد عبد القادر – رضا سليم – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست

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وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.