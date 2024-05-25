انتهى نهائي كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (1)-(2) مانشستر يونايتد

مؤتمر تين هاج الناري: أنت لا تفهم كرة القدم.. وإن أرادوا إقالتي سأفوز في مكان آخر

كوبي ماينو: كنت في المدرجات قبل عام.. ولا أريد الحديث عن اليورو

برونو: نعرف أن تين هاج في خطر.. وكان يجب أن نضحي ونعاني

تين هاج: الإعلام لم يصدقني.. ولا أعرف شيئا عن مستقبلي

ماذا قلتم عن لونها؟ مانشستر يونايتد يفرض الأحمر على سيتي ويتوج بكأس إنجلترا

تشكيل نهائي كأس إنجلترا – هالاند أساسي مع سيتي وراشفورد يقود هجوم يونايتد في دربي مانشستر

سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع بيرنلي بشأن كومباني

ديلي ميل: أرسنال ينافس ليفربول على نجم فينورد