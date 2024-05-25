انتهى نهائي كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (1)-(2) مانشستر يونايتد
السبت، 25 مايو 2024 - 17:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.
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ق 87 جوووووول تقليص الفارق من جيريمي دوكو.. تسديدة من اليسار تسكن يمين أونانا
ق 77 كايل ووكر يسدد ولكن أونانا يتصدى
ق 74 مانشستر سيتي يطالب بركلة جزاء والحكم يأمر باستمرار اللعب
ق 73 راسموس هويلوند وجوني إيفانز بدلا من ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز
ق 57 خروج دي بروين ونزول خوليان ألفاريز
ق 54 هالاند يسدد في العارضة!
ق 46 مانويل أكانجي وجيريمي دوكو بدلا من ناثان أكي وماتيو كوفاسيتش
استراحة
ق 39 جووووول ماينو يسجل الثاني
ق 30 جووووووول جارناتشو يسجل الأول بعد خطأ فادح من جفارديول
ق 10 محاولة خطيرة تصل لفودين ولكن في الشباك من الخارج
ق 8 جارناتشو يسدد ولكن الكرة أورتيجا يتصدى
ق 1 سيتي يطالب بركلة جزاء مبكرة
بداية المباراة