انتهى نهائي كأس الاتحاد - مانشستر سيتي (1)-(2) مانشستر يونايتد

السبت، 25 مايو 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

كوبي ماينو وأليخاندرو جارناتشو - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

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ق 87 جوووووول تقليص الفارق من جيريمي دوكو.. تسديدة من اليسار تسكن يمين أونانا

ق 77 كايل ووكر يسدد ولكن أونانا يتصدى

ق 74 مانشستر سيتي يطالب بركلة جزاء والحكم يأمر باستمرار اللعب

ق 73 راسموس هويلوند وجوني إيفانز بدلا من ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز

ق 57 خروج دي بروين ونزول خوليان ألفاريز

ق 54 هالاند يسدد في العارضة!

ق 46 مانويل أكانجي وجيريمي دوكو بدلا من ناثان أكي وماتيو كوفاسيتش

استراحة

ق 39 جووووول ماينو يسجل الثاني

ق 30 جووووووول جارناتشو يسجل الأول بعد خطأ فادح من جفارديول

ق 10 محاولة خطيرة تصل لفودين ولكن في الشباك من الخارج

ق 8 جارناتشو يسدد ولكن الكرة أورتيجا يتصدى

ق 1 سيتي يطالب بركلة جزاء مبكرة

بداية المباراة

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي
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