تشكيل نهائي كأس إنجلترا – هالاند أساسي مع سيتي وراشفورد يقود هجوم يونايتد في دربي مانشستر

السبت، 25 مايو 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يقود إيرلينج هالاند هجوم فريقه مانشستر سيتي في مواجهة مانشستر يونايتد بكأس إنجلترا.

ويلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي.

ودفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالقوة الضاربة لفريقه، في المباراة التي يسعى فيها لتحقيق الثنائية بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: أورتيجا

الدفاع: كايل ووكر – ناثان أكي – جون ستونز – يوشكو جفارديول

الوسط: رودري – كيفين دي بروين – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – بيرناردو سيلفا

وعاد ماركوس راشفورد لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي من جديد بعد فترة من جلوسه على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – رافاييل فاران – ليساندرو مارتينيز - آرون وان بيساكا

الوسط: سكوت ماكتوميناي – كوبي ماينو – سفيان أمرابط

الهجوم: برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد – أليخاندرو جارناتشو

وكان مانشستر يونايتد تأهل للنهائي بعد الفوز على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح.

بينما وصل مانشستر سيتي للنهائي بالفوز على تشيلسي.

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