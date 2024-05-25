قبل نهائي الأهلي والترجي.. أيمن أشرف: أتمنى أن تبقى كأس إفريقيا في الجزيرة

تمنى أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي تتويج فريقه السابق الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أيمن أشرف النادي : البنك الأهلي الأهلي

ويلعب الأهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت في تمام الثامنة على استاد القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس انتهت بالتعادل السلبي.

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كان في حد كاتب قبل كده أن الأهلي حقق التاسعة بعد ما رحل وليد أزارو رقم 9 ، وبعد رحيل صالح جمعة رقم 10 الأهلي حقق العاشرة، وبعد اعتزال وليد سليمان رقم 11 الأهلي حقق الحادية عشر، وبعد رحيل أيمن أشرف رقم 12، أتمنى من كل قلبي تبقى إفريقيا في الجزيرة، بالتوفيق لنادينا العظيم اليوم".

ورحل أيمن أشرف عن صفوف الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم لصفوف البنك الأهلي.

وتوج أيمن أشرف مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات.

أيمن أشرف البالغ من العمر 33 عاما بدأ مسيرته مع الأهلي في 2010، ورحل للإعارة مع تليفونات بني سويف ثم عاد للأهلي مرة أخرى وخرج لإعارة جديدة مع سموحة.

قبل أن ينضم للفريق السكندري بشكل نهائي في 2014 وعاد مرة أخرى للأهلي في 2017.

ومع الأهلي توج أيمن أشرف بالدوري المصري 6 مرات، وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 4 مرات، والسوبر الإفريقي مرتين.