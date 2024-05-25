ديلي ميل: أرسنال ينافس ليفربول على نجم فينورد

السبت، 25 مايو 2024 - 13:52

كتب : FilGoal

جاستون بيلو

دخل أرسنال في سباق التعاقد مع الحارس الهولندي جاستن بيلو نجم فينورد لضمه بداية من الموسم المقبل.

حارس فينورد ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى ليفربول قبل دخول أرسنال في السباق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أرسنال فتح باب المفاوضات بشأن جاستن بيلو.

أخبار متعلقة:
سبورت: تحسبا لفشل فليك مستقبلا.. برشلونة يرغب في تجديد عقد ماركيز مورينيو: تدريب البرتغال نهاية طبيعية لمسيرتي.. ويمكننا الفوز بـ اليورو وكأس العالم تليجراف: روني يستعد لتدريب بليموث أرجايل تين هاج: النقاد لا يحللون بالحقائق.. وشو أفضل ظهير أيسر في العالم

وأوضحت التقارير أن النادي اللندني يرغب في تواجد بيلو لتعزيز مركز حراسة المرمى إلى جانب ديفيد رايا مع التخلي عن خدمات رامسديل.

صحيفة "ذا صن" ذكرت خلال الأيام الماضية، إن أرني سلوت المدير الفني الجديد لنادي ليفربول أولى مطالبه من إدارة ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية طلب التعاقد مع الحارس الهولندي.

وتولى سلوت تدريب ليفربول خلفا للمدرب يورجن كلوب الذي رحل بعد 9 سنوات مع الريدز.

الدولي الهولندي صاحب الـ26 عاما شارك خلال 24 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.

ويعلم سلوت قدرات بيلو جيدا بعدما نجحا سويا مع فينورد الهولندي قبل انتقال المدرب صاحب الـ45 عاما.

سلوت قاد فينورد للتتويج بلقب الموسم قبل الماضي من الدوري الهولندي وكأس هولندا في الموسم الحالي.

أرسنال ليفربول
نرشح لكم
سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع بيرنلي بشأن كومباني تين هاج: النقاد لا يحللون بالحقائق.. وشو أفضل ظهير أيسر في العالم تقرير: منافسة بين تشيلسي ويونايتد لضم موهبة دفاع الأرجنتين جوارديولا: لا مشكلة في هبوط كومباني.. وسأكون سعيدا بتدريبه بايرن برونو فيرنانديز: إلى عزيزي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز يكشف قراره من الرحيل عن مانشستر يونايتد سكاي: مانشستر يونايتد اجتمع مع ممثلي ماكينا.. وموقف المدرب ذا صن: بايرن ميونيخ يرغب في ضم جاك جريليش
أخر الأخبار
بونجاح يحسم الجدل حول مستقبله.. وموعد الإعلان عن ناديه الجديد 7 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر تشافي الأخير: إقالتي في مصلحة برشلونة.. والنادي لا يسيء إلى أساطيره 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل نهائي الأهلي والترجي.. أيمن أشرف: أتمنى أن تبقى كأس إفريقيا في الجزيرة 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع بيرنلي بشأن كومباني 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: شروط برشلونة لمساعد فليك.. و3 لاعبين مرشحين لشغل المنصب ساعة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: أرسنال ينافس ليفربول على نجم فينورد ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: تحسبا لفشل فليك مستقبلا.. برشلونة يرغب في تجديد عقد ماركيز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مورينيو: تدريب البرتغال نهاية طبيعية لمسيرتي.. ويمكننا الفوز بـ اليورو وكأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - في منطقة وتر أكيليس.. التشخيص المبدئي لإصابة معلول ضد الترجي 2 تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين 3 انتهى نهائي الكونفدرالية – الزمالك (1)-(0) نهضة بركان.. الزماااالك البطل 4 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر