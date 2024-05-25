ديلي ميل: أرسنال ينافس ليفربول على نجم فينورد

دخل أرسنال في سباق التعاقد مع الحارس الهولندي جاستن بيلو نجم فينورد لضمه بداية من الموسم المقبل.

حارس فينورد ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى ليفربول قبل دخول أرسنال في السباق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أرسنال فتح باب المفاوضات بشأن جاستن بيلو.

وأوضحت التقارير أن النادي اللندني يرغب في تواجد بيلو لتعزيز مركز حراسة المرمى إلى جانب ديفيد رايا مع التخلي عن خدمات رامسديل.

صحيفة "ذا صن" ذكرت خلال الأيام الماضية، إن أرني سلوت المدير الفني الجديد لنادي ليفربول أولى مطالبه من إدارة ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية طلب التعاقد مع الحارس الهولندي.

وتولى سلوت تدريب ليفربول خلفا للمدرب يورجن كلوب الذي رحل بعد 9 سنوات مع الريدز.

الدولي الهولندي صاحب الـ26 عاما شارك خلال 24 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.

ويعلم سلوت قدرات بيلو جيدا بعدما نجحا سويا مع فينورد الهولندي قبل انتقال المدرب صاحب الـ45 عاما.

سلوت قاد فينورد للتتويج بلقب الموسم قبل الماضي من الدوري الهولندي وكأس هولندا في الموسم الحالي.