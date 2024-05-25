تقرير: منافسة بين تشيلسي ويونايتد لضم موهبة دفاع الأرجنتين

السبت، 25 مايو 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

آرون أنسيلمينو مدافع منتخب الأرجنتين للشباب وبوكا جونيورز

دخل آرون أنسيلمينو مدافع منتخب الأرجنتين للشباب وبوكا جونيورز دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية التي تسعى لضمه في الموسم المقبل.

وذكر موقع planetabj الأرجنتيني المهتم بأخبار نادي بوكا جونيورز أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى بقوة لضم المدافع الشاب.

كما أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في ضم أنسيلمينو ويرى أنه الخليفة الأفضل للفرنسي رافاييل فاران.

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ويمتلك المدافع البالغ من العمر 19 عاما شرطا جزائيا في تعاقده مع بوكا جونيورز بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف الموقع أن مانشستر يونايتد على استعداد لفعل أي شيء لضم اللاعب الشاب.

ويرغب يونايتد في ضم مدافع جديد لفريقه مع رحيل فاران بنهاية الموسم وكذلك اقتراب جوني إيفانز من الرحيل. ومع الإصابات المتكررة للمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

في إيطاليا أيضا يراقب نادي ميلان وضع اللاعب من أجل محاولة التعاقد معه.

ويغيب أنسيلمينو في الوقت الحالي بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي آرون أنسيلمينو
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