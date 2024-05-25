تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي إفريقيا - وسام أبو علي يقود الهجوم ضد الترجي.. وبديل معلول

السبت، 25 مايو 2024 - 11:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت في تمام الثامنة على استاد القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس انتهت بالتعادل السلبي.

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ومن المتوقع ألا يجري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أي تغييرات على تشكيل فريقه سوى لتعويض غياب علي معلول.

وتعرض علي معلول للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الذهاب، وتبين بعد ذلك إصابته بقطع جزئي في وتر أكيليس وخضع لعملية جراحية، وشارك بدلا منه في المباراة كريم فؤاد.

ويقترب كولر من الإبقاء على كريم فؤاد كما هو في مركز الظهير الأيسر أمام الترجي بدلا من المصاب علي معلول.

ليكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم فؤاد

الدفاع: مراون عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – وسام أبو علي – حسين الشحات

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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