جوارديولا: لا مشكلة في هبوط كومباني.. وسأكون سعيدا بتدريبه بايرن

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن هبوط فينسينت كومباني مدرب بيرنلي ليدرب بايرن ميونيخ.

ويقترب نادي بايرن ميونيخ من التعاقد مع كومباني لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "لا يهم إذا هبط مع بيرنلي، لدي رأي كبير حول معرفته بالكرة وشخصيته".

وأتم "رأيي إيجابي بشأن كيفية تعامله مع وسائل الإعلام، سأكون سعيدًا برؤية كومباني في بايرن".

وكان المدرب البلجيكي هو الأقرب في الفترة الأخيرة من تدريب الفريق البافاري بعد فشل المفاوضات مع روبيرتو دي زيربي وأوليفير جلاسنر مدرب كريستال بالاس.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق فإن الاتفاق بين بايرن ميونيخ وكومباني قد تم، وكان هناك خلاف وحيد.

وأوضح رومانو أن الخلاف كان على التوصل لاتفاق مع بيرنلي على المبلغ التعويضي للسماح لكومباني بالرحيل وتدريب بايرن.

وشدد رومانو أن الاتفاق مع بيرنلي قد اقترب بشدة ويعتبر في المراحل النهائية.

واحتل كومباني رفقة بيرنلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهبط لدوري القسم الثاني.

ولعب كومباني من قبل في فريق هامبورج الألماني من 2006 حتى 2008 قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ورحل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.

ورفض أكثر من مدرب تولي مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ مثل رالف رانجنيك ويوليان ناجلزمان.