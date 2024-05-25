تقرير: الهلال يتخلي عن نجمه البرازيلي من أجل صفقة مدوية

استقر نادي الهلال السعودي على رحيل أحد لاعبيه الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويختتم الهلال منافسات الموسم الحالي بمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

وبحسب شبكة "يو أو إل" البرازيلية، فإن الهلال يرغب في التخلي عن الجناح البرازيلي ميشايل ديلجادو خلال الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن الهلال يخطط لإبرام صفقة من العيار الثقيل على حساب لاعب فلامنجو السابق.

ويرغب الهلال في التخلي عن ميشايل في صفقة انتقال دائم وليس بنظام الإعارة، لا سيما في ظل امتداد عقد البرازيلي حتى العام المقبل فقط.

وذكرت التقارير أن ميشايل يحظى باهتمام كبير في البرازيل، وارتبط منذ فترة قريبة بناديي كورينثيانز وجريميو.

رحيل ميشايل جاء في الوقت الذي كشفت خلال صحيفة "أو جوجو" البرتغالية عن دخول الهلال في مفاوضات جادة مع رفائيل لياو نجم ميلان الإيطالي.

ميشايل سجل 22 هدفا مع الهلال الذي انضم إلى صفوفه في يناير 2022 قادما من فلامنجو.

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