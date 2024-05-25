الترجي يحدد موعد تسليم التذاكر لمشجعيه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي مكان وموعد تسليم جماهيره لتذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

ويلتقي الفريقان السبت في الثامنة مساءً على استاد القاهرة لحسم اللقب القاري.

وأوضح النادي أن عملية توزيع تذاكره المجانية على مشجعيه الذين وصلوا لمصر ستبدأ في الرابعة عصرا أمام بوابة قاعة المؤتمرات بالمكان المخصص لوقوف السيارات الداخلي لستاد القاهرة مدرج أولى يمين.

وجاء بيان الترجي

"تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أنها اقتنت التذاكر المخصصة لجماهيرنا في ستاد القاهرة بمناسبة لقاء الإياب لحساب الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية وستقوم بتوزيعها بالمجان على أحبائنا الذين تحولوا إلى مصر غدا السبت انطلاقا من الساعة الرابعة بتوقيت مصر أمام بوابة قاعة المؤتمرات بالمكان المخصص لوقوف السيارات الداخلي لستاد القاهرة مدرج أولى يمين, فعلى جماهيرنا أن يكونوا في الموعد لتسلم التذاكر والدخول إلى الملعب.

كما تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أن المباحثات متواصلة مع الأصدقاء و الأشقاء المصريين للترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيرنا.

هذا وفي إطار حرص الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي على سلامة كل أحبائنا الذين سيكونون حاضرين بستاد القاهرة نذكرهم بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة وبالتالي تجنب إشعال الشماريخ في شوارع القاهرة وداخل الملعب وضرورة الإبتعاد عن كل الهتافات والشعارات الممنوعة في الملاعب المصرية.

ونرجو من أحبائنا الذين تميزوا بسلوك حضاري ووعي كبيرين طوال مشوار رابطة الأبطال الإفريقية لهذه السنة مراعاة القوانين المصرية وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفوى إقامتهم بالقاهرة.

وتشكر الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي الأشقاء المصريين على تفهمهم وتعاونهم خاصة فيما يتعلق بالترفيع في تذاكر اللقاء المخصصة لجماهيرنا العزيزة".

وكان الأهلي قد عاد من تونس بتعادل سلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد رادس.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

أما الترجي فيسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين من قبل، وتوج الأهلي بلقب نسخة 2012 بينما الترجي حصد لقب 2018 أمام الأهلي.